СМИ: представительство Интерпола в Дамаске возобновит свою деятельность в октябре

БЕЙРУТ, 30 сентября. /ТАСС/. Международная организация уголовной полиции (Интерпол) сняла запрет на свою деятельность в Сирии и в октябре возобновит работу своего офиса в Дамаске. Об этом, как передал телеканал Al-Mayadeen, заявил в четверг глава департамента криминальной полиции МВД Сирии Хусейн Джумаа.

По данным главы департамента, в октябре Дамаск посетит группа сотрудников и инструкторов из контртеррористического управления Интерпола. В рамках этого визита будет проведен семинар по новейшему программному обеспечению международной полиции.

"Для нас важно, что офис Интерпола в Дамаске сможет предоставлять услуги иммиграционной, таможенной и пограничной службе", - сказал Джумаа, слова которого приводит телеканал. По его словам, партнерство с Интерполом обеспечит доступ к международной базе данных с отпечатками пальцев и позволит усилить борьбу с контрабандной перевозкой транспортных средств.