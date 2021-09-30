Эксперт: на Украине пытаются обвинить СССР в трагедии в Бабьем Яре для борьбы с Россией

КИЕВ, 30 сентября. /ТАСС/. Попытки приравнять СССР к нацистской Германии в части преступлений Холокоста, в частности в трагедии в Бабьем Яре в Киеве, предпринимаются на Украине, чтобы настроить общественное сознание против современной России. Такое мнение в четверг в беседе с корреспондентом ТАСС выразил директор Украинского института политики Руслан Бортник.

"К сожалению, на Украине наблюдается тренд на попытку обвинить или приравнять Советский Союз к нацистской Германии в части совершения преступлений Холокоста, геноцида. Происходят попытки под любыми поводами привязать СССР к Бабьему Яру", - прокомментировал Бортник заявление депутата Верховной рады Владимира Вятровича о том, что трагедии в Бабьем Яре способствовали взрывы подпольщиков в Киеве.

Параллельно, добавил он, на Украине в этом контексте наблюдается еще один негативный тренд. "Вторая тенденция - это попытка замалчивания фактов участия вспомогательной полиции из числа украинцев и других советских граждан в расстрелах в Бабьем Яре - фактов, о которых пишут и израильские, и многие европейские источники", - отметил он. По мнению Бортника, это делается, чтобы укрепить антироссийские настроения на современной Украине. "Эта попытка - приравнять СССР к гитлеровской Германии, обвинить его в преступлениях Холокоста - предпринимается, чтобы потом новое общественное сознание использовать в качестве инструмента борьбы с Россией, в постройке "Антироссии", - полагает он.

Кроме того, добавил эксперт, такое новое общественное сознание "будет благодатной почвой для удержания власти над праворадикальными группами", а также поспособствует оправданию тех, кто поддерживает националистов. "Это момент самооправдания, потому что многие нынешние украинские политические организации и мыслители, такие как Вятрович, ведут свое идеологическое родство как раз от тех организаций, которые сотрудничали с нацистами во время Второй мировой войны. Для них это еще попытка оправдать прошлое своих родных, близких, симпатичных им представителей праворадикальных и даже нацистских идей", - отметил он. По мнению Бортника, эти тенденции - результат того, что такие люди и организации, симпатизирующие Организации украинских националистов (запрещена в РФ) и ее боевому крылу Украинской повстанческой армии (запрещена в РФ), а также другим праворадикальным структурам времен Второй мировой войны, сейчас находятся среди представителей украинской власти. "Во власти и в информационной сфере очень много людей, которые настроены антисоветски и одновременно ультраправорадикально", - уверен он.

Такие процессы могут в конечном счете привести к переписыванию истории в части трагедии в Бабьем Яре. "Переписывание даже истории Бабьего Яра сегодня на Украине происходит очень активными методами. Об этом пишут многие исследователи. Например, о том, что даже сотрудники Музея "Бабий Яр" пытаются оправдать капитана СС Романа Шухевича или многих других представителей украинского нацизма времен Второй мировой войны", - указал Бортник.

Оправдание нацистов

Накануне депутат от партии экс-президента Украины Петра Порошенко "Европейская солидарность", бывший глава Института национальной памяти Владимир Вятрович на своей странице в Facebook по случаю 80-й годовщины трагедии в Бабьем Яре заявил, что действия советской разведки, осуществившей взрывы зданий в оккупированном Киеве, сделали возможными преступления нацистов против евреев. "Уничтожение советской властью центральной части Киева после отступления стало поводом для нацистов для реализации здесь плана по "окончательному решению еврейского вопроса" - во взрывах обвинили евреев и их массовые расстрелы представили как наказание. Но важнее, что уничтожение Крещатика [центральная улица Киева] создало ужасную атмосферу парализующего страха в городе, которая сделала возможным преступления нацистов", - написал Вятрович.

Комментируя это заявление, депутат от "Слуги народа" Максим Бужанский отметил, что тем самым Вятрович попытался частично снять ответственность с нацистских оккупантов и их пособников за преступления против евреев Киева. Бужанский напомнил, что нацизм с его преступной идеологией зародился до событий Великой Отечественной войны, и какой-то новый повод для уничтожения евреев нацистам нужен не был. "Безусловно, нацистам была бы очень приятна неожиданная попытка Вятровича помочь им и снять с них часть ответственности, но они были бы невероятно удивлены, узнав, что в сентябре 1941 года им нужен был какой-то повод для уничтожения евреев Киева", - подчеркнул парламентарий.

Бужанский усомнился в искренности и некоторых других украинских парламентариев, публично скорбящих в годовщину трагедии в Бабьем Яре об убитых нацистами евреях. Он напомнил об июньском голосовании в Раде за проект закона о предотвращении героизации военных преступников и легализации нацизма, который был поддержан всего 155 народными избранниками и, таким образом, провален.

Трагедия Бабьего Яра

С понедельника на Украине проходят памятные мероприятия, приуроченные к 80-й годовщине трагедии в Бабьем Яре. 29 сентября в стране ежегодно отмечается День памяти жертв Бабьего Яра. Мероприятия продлятся до 7 октября.

Урочище Бабий Яр получило всемирную известность как место массовых убийств гражданского населения нацистами и украинскими коллаборационистами, главным образом евреев, цыган (ромов), а также советских военнопленных. За два дня 29 и 30 сентября 1941 года нацисты расстреляли в овраге 33 771 человека (это число не включает малолетних детей до 3 лет, которых тоже убивали в эти два дня).

Массовые расстрелы в Бабьем Яре и в расположенном рядом Сырецком концлагере проводились оккупационными войсками гитлеровской Германии до освобождения Киева в ноябре 1943 года. Данные о числе погибших разнятся. Так, украинские исследователи считают, что только евреев здесь было убито около 150 тыс., а всего - до 200 тыс. человек. На Нюрнбергском процессе в 1946 году, согласно выводам специальной государственной комиссии по расследованию нацистских преступлений в период оккупации Киева, приводились данные о более чем 100 тыс. погибших.