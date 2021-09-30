В МИД Украины назначили нового замминистра, курирующего дела с Россией

КИЕВ, 30 сентября. /ТАСС/. Украинский дипломат Николай Точицкий назначен заместителем министра иностранных дел страны и будет курировать в том числе отношения с Россией. Об этом сообщил в четверг глава украинского МИД Дмитрий Кулеба.

"Сегодня Николай Точицкий стал моим заместителем", - написал Кулеба в Facebook, добавив, что Точицкий будет заниматься вопросами, которые вел его предшественник Василий Боднар, назначенный ранее на этой неделе послом в Турции. "Это Западная и Центральная Европа, Балканы, Кавказ, Турция, Россия, международная безопасность, санкционная политика, украинцы за рубежом".