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В МИД Украины назначили нового замминистра, курирующего дела с Россией

Им станет Николай Точицкий

КИЕВ, 30 сентября. /ТАСС/. Украинский дипломат Николай Точицкий назначен заместителем министра иностранных дел страны и будет курировать в том числе отношения с Россией. Об этом сообщил в четверг глава украинского МИД Дмитрий Кулеба.

"Сегодня Николай Точицкий стал моим заместителем", - написал Кулеба в Facebook, добавив, что Точицкий будет заниматься вопросами, которые вел его предшественник Василий Боднар, назначенный ранее на этой неделе послом в Турции. "Это Западная и Центральная Европа, Балканы, Кавказ, Турция, Россия, международная безопасность, санкционная политика, украинцы за рубежом".

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