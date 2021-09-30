Блинкен отметил желание США сотрудничать с Китаем

ВАШИНГТОН, 30 сентября. /ТАСС/. Госсекретарь США Энтони Блинкен поздравил китайцев с государственным праздником - Днем образования Китайской Народной Республики - и отметил, что Вашингтон стремится к сотрудничеству для решения общих проблем. Соответствующее заявление опубликовано в четверг на сайте внешнеполитического ведомства США.

"От лица США я бы хотел передать наши поздравления народу Китайской Народной Республики в связи с празднованием 1 октября главного праздника страны, - отметил он. - Соединенные Штаты стремятся сотрудничать при преодолении вызовов, с которыми мы сталкиваемся, мы желаем народу КНР мира, счастья и процветания в будущем году".

Отношения между США и КНР обострились при администрации предыдущего американского лидера Дональда Трампа. Их значительного улучшения при администрации действующего президента США Джо Байдена, вопреки ожиданиям, не произошло.

Об образовании Китайской Народной Республики объявил 1 октября 1949 года лидер китайской революции Мао Цзэдун. В декабре того же года коммунистическое правительство провозгласило 1 октября государственным праздником.