Пост президента Барбадоса в ноябре может занять нынешняя генерал-губернатор

ГАВАНА, 30 сентября. /ТАСС/. Власти и оппозиция Барбадоса пришли к соглашению о выдвижении нынешней генерал-губернатора Сандры Мэйсон на пост президента после объявления острова парламентской республикой с конца ноября. Об этом в четверг сообщает новостной портал NationNews.

По мнению премьер-министра острова Мии Моттли, Мейсон - подходящая кандидатура на пост первого президента. В среду Палата собрания (нижняя палата парламента) Барбадоса единогласно поддержала поправки в конституцию, по которым королева Великобритании Елизавета II больше не будет являться главой карибской страны.

Барбадос - независимое государство в составе Содружества, возглавляемого Великобританией. Главой государства является королева Великобритании, представленная генерал-губернатором. Барбадос расположен в восточной части Карибского бассейна, на острове проживают более 287 тыс. человек. Страна получила независимость в 1966 году.