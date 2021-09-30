{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Пост президента Барбадоса в ноябре может занять нынешняя генерал-губернатор

По мнению премьер-министра острова Мии Моттли, Сандра Мейсон - подходящая кандидатура на этот пост

ГАВАНА, 30 сентября. /ТАСС/. Власти и оппозиция Барбадоса пришли к соглашению о выдвижении нынешней генерал-губернатора Сандры Мэйсон на пост президента после объявления острова парламентской республикой с конца ноября. Об этом в четверг сообщает новостной портал NationNews.

По мнению премьер-министра острова Мии Моттли, Мейсон - подходящая кандидатура на пост первого президента. В среду Палата собрания (нижняя палата парламента) Барбадоса единогласно поддержала поправки в конституцию, по которым королева Великобритании Елизавета II больше не будет являться главой карибской страны.

Барбадос - независимое государство в составе Содружества, возглавляемого Великобританией. Главой государства является королева Великобритании, представленная генерал-губернатором. Барбадос расположен в восточной части Карибского бассейна, на острове проживают более 287 тыс. человек. Страна получила независимость в 1966 году.

Теги
Барбадос
Саркози заявил о намерении до конца отстаивать свою невиновность
Бывший президент поблагодарил французов, выразивших солидарность
Саркози заявил о намерении до конца отстаивать свою невиновность
Читать полностью