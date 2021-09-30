Лукашенко заявил об отсутствии оснований требовать от него извинений перед белорусами

"Нет, мне не хотелось бы воспользоваться этой возможностью, - заявил он в в интервью телеканалу CNN в четверг, отвечая на соответствующий вопрос собеседника - корреспондента Мэттью Чэнса. - Если бы я когда-то захотел это сделать, то сделал бы через белорусские СМИ. Они тут вполне хорошие. Какой смысл делать это на CNN? Я не думаю, что это относящийся к делу вопрос. И в принципе я не думаю, что мне есть за что извиняться".

В ответ на слова о том, что по информации правозащитных организаций, в частности Human Rights Watch и Amnesty International, в Белоруссии нарушаются права человека, особенно в тюрьмах, Лукашенко посоветовал американскому журналисту вспомнить Гуантанамо и тайные тюрьмы ЦРУ в Восточной Европе. "У нас нет ни одной тюрьмы вроде Гуантанамо или тех баз, которые США - ваша страна - создала в Восточной Европе, - сказал Лукашенко. - Что касается наших тюрем, где мы содержим обвиняемых и людей, находящихся под следствием, то они не хуже, чем в Великобритании или США. Я могу гарантировать вам это. Я предлагаю обсуждать конкретные факты, а не утверждения неких эфемерных правозащитных организаций".