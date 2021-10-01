В Армии США заявили, что дедовщина в Сухопутных войсках сохраняется

ВАШИНГТОН, 30 сентября. /ТАСС/. Случаи неуставных отношений в Армии (Сухопутных войсках) США сохраняются, проблема дедовщины не изжита полностью, однако не является системной. Такое мнение выразил в четверг на интернет-брифинге для вашингтонской Группы военных обозревателей (Defense Writers Group), отвечая на вопросы корреспондента ТАСС, главный сержант Армии США Майкл Гринстон.

"Хотел бы я сказать, что такого вообще не происходит в Армии Соединенных Штатов. Но это, вероятно, неверно", - признал Гринстон, имея в виду дедовщину.

"Тем не менее мы все еще должны поддерживать дисциплину и [одновременно] объяснять своим солдатам, что такое [то есть неуставные отношения] терпеть не будут, объяснять, кто может принимать меры по исправлению [ситуации], как это выглядит. Тема сложная", - отметил главный сержант. При этом он заверил, что большинство военнослужащих в Сухопутных войсках США знает о недопустимости того, чтобы переступать "черту между исправительной подготовкой, мерами по исправлению [тех или иных допущенных рядовым составом нарушений] и неуставными отношениями, травлей". "Мы решили эту проблему в своей "Политике взаимоотношений командиров и подчиненных", - убежден Гринстон. Он пояснил, что один из пунктов данного документа напрямую касается темы "неуставных отношений и травли, того, что этого не будут терпеть".

"Однако мы все равно должны сохранять на [нужном] уровне дисциплину", - констатировал главный сержант. Он подчеркнул, что лично активно выступал за включение в упомянутый документ в том числе пункта о необходимости поддержания дисциплины, убеждая в этом руководство Пентагона. В результате это положение было отражено в политике, уточнил Гринстон. По его словам, военнослужащим сержантского состава "по-прежнему разрешено" отдавать рядовым приказы заниматься "исправительной подготовкой", включая отжимания от пола.

"Но пересекать эту черту [между дисциплинарными мерами и дедовщиной] нельзя", - сказал Гринстон. Он подтвердил, что в прошлом в Сухопутных войсках США "было много перебора" при применении дисциплинарных мер.

"Считаю, что мы решили эту [проблему] в "Политике взаимоотношений командиров и подчиненных", которая гласит, что такое терпеть не будут. Поэтому у нас [в структуре Пентагона] есть генеральные инспекторы, подготовка лидеров. Мы занимаемся этим, чтобы люди знали: надо поддерживать дисциплину, но неуставные отношения и травля - это иное", - добавил Гринстон.