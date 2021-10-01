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Помощник Байдена по нацбезопасности встретился с вернувшимся в Вашингтон послом Франции

ВАШИНГТОН, 1 октября. /ТАСС/. Помощник президента США Джо Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан встретился в четверг с послом Франции Филиппом Этьеном, вернувшимся в Вашингтон после консультаций в Париже. Об этом сообщается в распространенном заявлении официального представителя Совета национальной безопасности (СНБ) Белого дома Эмили Хорн.

"Встреча проходила в рамках взаимных договоренностей президента Байдена и президента [Франции Эмманюэля] Макрона, достигнутых в ходе их телефонного разговора 22 сентября, о начале глубокого процесса консультаций по целому спектру стратегических вопросов с целью создать условия для обеспечения доверия и предложить конкретные меры достижения общих целей", - заявила она.

Теги
СШАФранцияБайден, ДжоСалливан, Джейк
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