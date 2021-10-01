Ереван заявил о готовности возобновить переговоры с Баку для урегулирования конфликта

ЕРЕВАН, 1 октября. /ТАСС/. Армения привержена возобновлению переговоров с Азербайджаном для окончательного урегулирования карабахской проблемы в рамках Минской группы ОБСЕ. Об этом в пятницу в Ереване во время заявления для СМИ с министром иностранных дел Чехии Якубом Кулганеком сообщил глава внешнеполитического ведомства Армении Арарат Мирзоян.

"Хочу подчеркнуть важность моей встречи 23 сентября с сопредседателями Минской группы ОБСЕ в Нью-Йорке, а также встречу 24 сентября с главой МИД Азербайджана при посредничестве и участии сопредседателей Минской группы, которые показывают, что мирное и политическое урегулирование конфликта остается в повестке. Я подтверждаю готовность Еревана возобновить полный процесс мирного урегулирования в рамках Минской группы и по известным принципам", - сказал он.

Ситуация в зоне конфликта вокруг Нагорного Карабаха обострилась 27 сентября 2020 года. 9 ноября президент РФ Владимир Путин, президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в регионе. Согласно документу, азербайджанская и армянская стороны остановились на занятых позициях, несколько районов перешел под контроль Баку, а вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора разместились российские миротворцы.