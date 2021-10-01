Лукашенко: готовившие теракты в Белоруссии ячейки контактировали со спецслужбами США

МИНСК, 1 октября. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что КГБ выявил прямые контакты готовивших теракты в Белоруссии ячеек со спецслужбами США, прежде всего ФБР. Об этом в пятницу сообщает агентство БелТА.

Он напомнил, что некоторое время назад в стране были ликвидированы разного рода НПО и НКО. "Может быть, не до корня. Разного рода "средства массовой информации", вы их знаете. Всплыл "Рабочы рух ("Рабочее движение")", - сказал Лукашенко на совещании с руководством своей администрации.

По его словам, когда спецслужбы республики начали работать "по этим мерзавцам", то "увидели, что это за "рух". "Это обычные террористы, они же сейчас признаются и говорят, где хотели совершать теракты. Больше всего настораживает то, что они сейчас основное острие направили против железной дороги, - указал президент. - Они же понимают, что Беларусь - транзитная страна. И Комитет госбезопасности недавно доложил: они обнаружили прямые контакты со спецслужбами США и прежде всего ФБР".

В среду заместитель начальника следственного управления КГБ Константин Бычек сообщил, что сотрудники ведомства пресекли деятельность организованной экстремистской сети "Рабочы рух". Представитель спецслужбы проинформировал, что в отношении задержанных членов организации возбуждены уголовные дела.

Ранее в эфире белорусских телеканалов сообщалось о задержании более десятка представителей предприятий республики. Согласно озвученной версии, их подозревают в сборе информации для ее последующей передачи за рубеж.