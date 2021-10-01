Лукашенко: новая конституция должна поставить точку в перераспределении полномочий

МИНСК, 1 октября. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что новая конституция должна поставить точку в процессе перераспределения полномочий, при этом с президента надо снимать "несвойственные функции". Об этом сообщило агентство БелТА.

"Если бы мы вовремя взялись за перераспределение полномочий, может быть и разговоров про новую конституцию не было бы. С президента надо снимать несвойственные функции", - сказал Лукашенко в пятницу на совещании с руководством своей администрации.

По его словам, были периоды, когда такая концентрация полномочий была оправдана. "Но сегодня мы должны децентрализовать, расконцентрировать это все. Распределить по зонам ответственности. В какое-то же время придется власть кому-то передать. Но она должна быть упорядочена и конституция должна поставить окончательную точку в этом вопросе", - пояснил белорусский лидер.

По его словам, необходимо объяснить людям, какие государственные органы ответственны за те или иные вопросы. "Что экономика - это, прежде всего, правительство, это [премьер-министр Роман] Головченко. Если приняты какие-то непопулярные, популярные законы и прочие вопросы законотворчества - это [спикер нижней палаты парламента Владимир] Андрейченко и [спикер верхней палаты Наталья] Кочанова - законодательная ветвь власти", - отметил Лукашенко. Он также напомнил, что за кадровую и идеологическую работу отвечает глава администрации президента Игорь Сергиенко и его заместители. "А так все свалили на президента", - сказал он.

Президент напомнил, что самые важные политические решения были приняты на Всебелорусском народном собрании, которое состоялось в феврале, и теперь их надо реализовывать. "Это распределение полномочий президента, референдум по конституции. Напомню, работа по нормативным правовым актам не должна проводиться месяцами. У нас на это нет времени", - подчеркнул он.

На фоне протестов в Белоруссии, начавшихся после выборов президента 9 августа 2020 года, Лукашенко заявил о необходимости изменения конституции и готовности перераспределить часть президентских полномочий в пользу других ветвей власти. Планируется, что итоговый проект изменений в конституцию будет вынесен на всенародный референдум, который пройдет в республике не позднее февраля будущего года.