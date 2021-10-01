На выездном заседании "Слуги народа" обсуждают стратегию страны и отставку спикера Рады

КИЕВ, 1 октября. /ТАСС/. Выездное заседание президентской фракции "Слуга народа" в Верховной раде, на котором планируется обсудить стратегию развития Украины, а также кадровые вопросы, началось в пятницу в курортном городе Трускавец Львовской области. Об этом сообщила пресс-секретарь фракции " Юлия Палийчук.

"Сегодня в работе "большой фракции" ("Слуга народа") запланировано выступление первого спикера Верховной рады Руслана Стефанчука, который подведет итоги работы над планом выполнения программы президента. В свою очередь премьер-министр Денис Шмыгаль расскажет о видении правительством стратегии развития экономики и социальной сферы, которая заложена в новую программу деятельности правительства", - сообщила она в своем Telegram-канале.

По словам Палийчук, экс-министр экономики, советник главы офиса президента Тимофей Милованов представит план трансформации страны, "который был создан на основе всех наработок команды". "Именно этот план представил президент Украины во время визита в США. План трансформации будет обрабатываться и на второй день заседания "большой фракции", - отметила спикер фракции.

Кроме того, одним из важнейших вопросов заседания, как сообщил глава фракции Давид Арахамия, является сбор подписей за рассмотрение отставки главы парламента Дмитрия Разумкова. "Я взял с собой подписные листы за отставку спикера", - сказал Арахамия в пятницу в эфире телеканала "Украина-24".

Самого Разумкова, который на парламентские выборы в 2019 году шел от партии "Слуга народа" под первым номером, на заседания фракции не приглашают, потому что, заняв пост председателя Рады, он, согласно закону, стал внефракционным депутатом. Разумков не исключает, что после снятия с должности председателя Рады его попытаются лишить и мандата депутата. По его словам, "попытки [лишить мандата] могут быть, но <...> многие пытаются на что-то быть способными - не всегда это получается".

Разногласия между спикером Рады и партией

О разногласиях между спикером Рады и президентской партией "Слуга народа" объявил на прошлой неделе советник руководителя офиса президента Украины Михаил Подоляк. Он перечислил такие пункты, как несогласие Разумкова с введением санкций против граждан Украины, в том числе в отношении главы политического совета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктора Медведчука, с объявлением санкций против оппозиционных каналов "112 Украина", NewsOne, ZIK. Подоляк также отметил критику спикером Рады предложенного президентом страны закона о противодействии влиянию олигархов.

Кроме того, Разумков в интервью журналистам высказал мнение, что президент Украины Владимир Зеленский должен избираться только на один срок. Он напомнил, что именно с этой идеей нынешняя центральная власть страны шла на выборы в 2019 году. По его словам, мысль об одном сроке "была четко закреплена" в предвыборной программе партии "Слуга народа", а значит, "нужно выполнять обещания".

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия считает, что отстранение Разумкова от должности спикера Рады закономерно. По его словам, "действующий спикер был делегирован от "Слуги народа", и, если его позиции больше не совпадают с позициями фракции, он должен быть заменен". Во фракции на посту спикера хотят видеть Руслана Стефанчука, который более сговорчив и, как отмечают украинские СМИ, будет следовать всем указаниям Зеленского.

Как сообщает "Украина-24", депутаты пока не спешат комментировать свою позицию относительно отставки Разумкова. Журналистов на заседание не пустили.

Пресс-секретарь фракции сообщила, что в субботу состоится совещание депутатов от "Слуги народа" с представителями силовых министерств и правоохранительных органов. "Цель мероприятия - подвести итоги работы и обсудить ключевые идеи законопроектов, которые министерства, ведомства и депутаты будут подавать на рассмотрение парламента", - написала Палийчук.

В свою очередь Давид Арахамия в беседе с журналистами уточнил, что силовики должны рассказать, какие законопроекты они ждут от парламента для реформирования Службы безопасности Украины, таможни и налоговой. После этого, по его словам, "будут обсуждать Донбасс - установление мира и прогресс в этом вопросе". С докладами выступят глава МИД Дмитрий Кулеба, вице-премьер Алексей Резников и глава офиса президента Андрей Ермак. Итоги заседания фракции будут подведены с участием президента Владимира Зеленского.