Секретарь Совбеза Армении сообщил о скорой встрече Пашиняна с Алиевым

ЕРЕВАН, 1 октября. /ТАСС/. Встреча премьер-министра Армении Никола Пашиняна с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым может состояться в ближайшей перспективе в рамках Минской группы ОБСЕ. Об этом в пятницу в интервью Общественному телевидению Армении сообщил секретарь Совета безопасности страны Армен Григорян.

"Ранее мы заявляли, что готовы встречаться и обсуждать вопросы на высшем уровне. Если другая сторона [Азербайджан] действительно выразит готовность, то надеемся, что начнутся обсуждения в рамках Минской группы ОБСЕ, и встреча состоится в ближайшее время", - сказал Григорян, реагируя на заявление президента Азербайджана о его готовности встретиться с Пашиняном в рамках Минской группы ОБСЕ.