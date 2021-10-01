{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Секретарь Совбеза Армении сообщил о скорой встрече Пашиняна с Алиевым

Армен Григорян выразил надежду, что обсуждения пройдут в рамках Минской группы ОБСЕ

ЕРЕВАН, 1 октября. /ТАСС/. Встреча премьер-министра Армении Никола Пашиняна с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым может состояться в ближайшей перспективе в рамках Минской группы ОБСЕ. Об этом в пятницу в интервью Общественному телевидению Армении сообщил секретарь Совета безопасности страны Армен Григорян.

"Ранее мы заявляли, что готовы встречаться и обсуждать вопросы на высшем уровне. Если другая сторона [Азербайджан] действительно выразит готовность, то надеемся, что начнутся обсуждения в рамках Минской группы ОБСЕ, и встреча состоится в ближайшее время", - сказал Григорян, реагируя на заявление президента Азербайджана о его готовности встретиться с Пашиняном в рамках Минской группы ОБСЕ.

Теги
АзербайджанАрмения
Госсекретарь США обсудил с послом Франции дальнейший путь построения отношений двух стран
Стороны также отметили продуктивность телефонного звонка между президентом США Джо Байденом и президентом Франции Эмманюэлем Макроном 22 сентября
Читать полностью