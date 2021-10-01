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Ситуация в зоне нагорнокарабахского конфликта

В Армении готовы к демаркации границ с Азербайджаном при посредничестве России

Ереван пойдет на это в случае готовности Баку, сообщил глава Совета безопасности страны Армен Григорян

ЕРЕВАН, 1 октября. /ТАСС/. Армения готова к демаркации и делимитации границ с Азербайджаном при посредничестве России в случае готовности Баку. Об этом в пятницу в интервью Общественному телевидению Армении сказал глава Совета безопасности страны Армен Григорян.

"Что касается демаркации границ, то Армения готова к ней. Кстати, в мае Азербайджан также заявил, что готов, но в заявлениях, сделанных президентом Азербайджана в ООН, мы не получали никаких позитивных сигналов об этом. Если в Азербайджане есть серьезная готовность, то, я думаю, мы можем двигаться вперед и начать процесс демаркации и делимитации при посредничестве России. Мы можем прояснить этот вопрос, который существует между Арменией и Азербайджаном, и попробуем решить и все другие", - сказал Григорян.

Ситуация в зоне конфликта вокруг Нагорного Карабаха обострилась 27 сентября 2020 года, на спорной территории начались активные бои. 9 ноября президент РФ Владимир Путин, премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий. Согласно документу, азербайджанская и армянская стороны остановились на занятых позициях, ряд районов перешел под контроль Баку, а вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора разместили российских миротворцев.

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АзербайджанАрменияРоссияСитуация в зоне нагорнокарабахского конфликта
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