Американский эксперт заявил, что США рискуют еще больше отстать от РФ в освоении Арктики

ВАШИНГТОН, 2 октября. /ТАСС/. Россия опережает США по темпам освоения Арктики и ее природных ресурсов, этот разрыв может увеличиться еще больше из-за политики администрации американского президента Джо Байдена. Такое мнение выразил Томас Дэнс, который ранее входил в федеральную Комиссию по исследованию Арктики, выступающую с рекомендациями относительно работы американских ведомств в данном регионе. Его статья опубликована в пятницу в американской газете Hill.

"Если вы не постоянный читатель ТАСС, то могли пропустить новость от правительства США: Россия теперь занимает второе место среди стран, которые поставляют нам нефть. США покупают у России в два раза больше нефти, чем мы добываем на Аляске", - отметил Дэнс. "Россия увеличила поставки [нефти и нефтепродуктов] в США с момента вступления Байдена в должность президента. Согласно данным Управления энергетической информации Минэнерго США, лишь в июне Россия продала нам более 25 млн баррелей", - подчеркнул он. "В то время как независимость США в сфере энергетики остается позади, политикам следует задуматься о том, как защитить интересы в сфере национальной безопасности", - полагает специалист.

По мнению Дэнса, на Аляске добычу природных ископаемых сейчас ведут недостаточно активно. "Неспособность удержать темпы разработки американских природных ресурсов приводит к серьезным последствиям на ряде уровней: с точки зрения наличия рабочих мест, безопасности, экономического роста", - подчеркнул Дэнс. "В то же время освоение ресурсов Арктики Россией осуществляется стремительно и может принести в ближайшие годы огромную выгоду", - добавил он.

Как полагает Дэнс, танкеры со сжиженным природным газом "вскоре будут круглогодично курсировать по Северному морскому пути". Эксперт в связи с этим отмечает, что "как раз на этой неделе в Европе наблюдается резкий рост цен на природный газ, связанный с ограничениями поставок с полуострова Ямал".

Российские технологии по добыче энергоносителей в Арктике, по мнению Дэнса, быстро развиваются. "С 2014 года российские компании, добывающие полезные ископаемые в Арктике, подали в стране заявки на выдачу сотен патентов, этот внутренний инновационный рывок отчасти обусловлен тем, что США запретили собственной промышленности участвовать в освоении российской Арктики", - подчеркнул он.

Специалист отметил, что РФ ранее представила план, который предполагает выделение более $300 млрд на "поддержку инфраструктуры в Арктике". Эксперт также констатирует, что "Россия располагает более чем 50 обычными и атомными ледоколами, а у США работоспособны всего два". "После победы в холодной войне мы теперь проигрываем ледяную", - считает Дэнс.

Критика администрации США

По мнению эксперта, "среди деструктивных шагов, предпринятых к настоящему времени администрацией Байдена, одним из самых возмутительных являются чистки в независимых федеральных управлениях, комиссиях и советах, которые определяют важную политику". В качестве примера он привел публикации СМИ о том, что действующая администрация целенаправленно снимает в указанных органах с должностей чиновников, которые были назначены при предыдущем американском лидере Дональде Трампе.

Дэнс отмечает, что сам лишился должности в Комиссии по исследованию Арктики по причине проведения "идеологической чистки".

Специалист добавил, что участие независимых экспертов в выработке политики "является давним жизненно важным механизмом". Нарушение данного принципа, как он отмечает, приводит к просчетам в планировании. Одним из следствий этого, по мнению эксперта, является замедление освоения природных ресурсов Аляски.