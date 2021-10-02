Лукашенко заявил, что Западу не удастся подогнать мир под свои стандарты прав человека

МИНСК, 2 октября. /ТАСС/. Запад не сможет подогнать все страны мира под свои стандарты прав человека. Такое заявление сделал президент Белоруссии Александр Лукашенко, комментируя слова журналиста CNN о том, что некоторые правозащитные организации фиксируют нарушения прав человека в Белоруссии.

"Пожалуйста, дайте мне эти стандарты. Это придуманные вами на Западе стандарты, и вы под них хотите весь мир подогнать. Успокойтесь, так не получится", - приводит слова Лукашенко издание "СБ. Беларусь сегодня", публикующее в ночь на субботу выдержки из интервью.

В качестве примера белорусский лидер привел выборы. "Это как стандарты проведения выборов. Стандартов нет, и мы с Россией предлагали: давайте выработаем в рамках ОБСЕ стандарты оценки тех или иных выборов. Вы не согласились. Потому что у вас есть свои стандарты. Точно так и с правами человека", - отметил Лукашенко.

"Мы никогда в упор не стреляли ни в одного оппозиционера и даже радикала. Никогда!" - подчеркнул президент, напомнив об инцидентах со стрельбой в США при штурме Капитолия 6 января.