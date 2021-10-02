СМИ: целью интервью CNN с Лукашенко было не получение ответов на вопросы

ТАСС, 2 октября. Интервьюер американской телекомпании CNN Мэтью Чансом в беседе с президентом Белоруссии Александром Лукашенко не имел задачи показать зрителям ответы на вопросы, считают в агентстве БелТА. Такое мнение было высказано в субботу, после того как в эфире CNN показали анонсированное ранее интервью с главой государства.

"Очевидно, что целью Мэтью Чанса было не получить ответы на вопросы и рассказать об этом аудитории телеканала, а исключительно самопиар и откровенная конфронтация в нарушение всех канонов журналистики", - говорится в материале, опубликованном на сайте БелТА. Белорусская сторона также отметила, что зрителю в США продемонстрировали восемь минут из почти часового интервью с президентом, при этом большую часть хронометража занимают "различные видеонарезки и авторские замечания".

Интервью состоялось в Минске 30 сентября. Лукашенко дал согласие на его проведение в ходе встречи с представителями общественности, экспертного сообщества и медиа "Большой разговор с президентом", где присутствовала и представитель CNN. Главным условием интервью было отсутствие изъятий, купюр и дополнений в готовом материале.

Один из участников обсуждений подтвердил БелТА, что на стадии согласования американская сторона согласилась на условия президента. Однако после завершения интервью позиция Мэтью Чанса изменилась. "Мы в CNN не принимаем никаких ограничений по поводу того, как использовать материалы интервью, и будем использовать эту съемку так, как посчитаем нужным", - заявил он.

Полная версия интервью с президентом будет показана в субботнем эфире телеканала "Беларусь-1" в 18 часов.