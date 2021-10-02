В Азербайджане заявили об аресте подозреваемого в шпионаже в пользу Армении

БАКУ, 2 октября. /ТАСС/. Служба государственной безопасности Азербайджана заявила об аресте гражданина республики по делу о шпионаже в пользу Армении.

"В результате оперативно-разыскных мероприятий возникли обоснованные подозрения в том, что гражданин Азербайджана Закиев Айдын Заки оглу, 1970 года рождения, осуществлял шпионаж в ущерб суверенитету, территориальной целостности, государственной безопасности и обороноспособности Азербайджана, оказывал содействие армянским спецслужбам в проведении враждебной деятельности против нашей страны", - говорится в субботу в сообщении спецслужбы.

Закиев, по версии следствия, через находившихся на территории третьей страны посредников получал задания от армянских спецслужб и выполнял их. Кроме того, ему "поручили привлекать к своей деятельности и других лиц".

"Он, в частности, передал информацию о комплектовании личного состава Вооруженных сил Азербайджана, содействовал армянским спецслужбам в целенаправленном распространении дезинформации, направленной на разжигание в республике противостояния по этническим мотивам", - отмечается в сообщении.

В отношении задержанного возбуждено дело по ст. 274 Уголовного кодекса Азербайджана ("Государственная измена"), он арестован решением суда.