Генпрокурор Украины заявила, что покушение на помощника Зеленского не было постановкой

КИЕВ, 2 октября. /ТАСС/. Покушение на первого помощника президента Украины Сергея Шефира не имеет признаков постановки. Об этом в субботу заявила генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова.

"Запугать и надавить": что может стоять за покушением на помощника Зеленского

"У меня не было ни единого сомнения, когда я все увидела, что это не постановка. Я заканчивала университет внутренних дел, у меня была тактико-специальная подготовка, стрельба каждый день, оперативно-разыскная деятельность, и я разбираюсь в оперативно-криминалистических экспертизах в общих чертах, но больше, чем остальная масса людей. Когда я увидела кучность пуль, что автомобиль двигался при этом, каким образом шли пули, когда менялась скорость, как совпадает рана [водителя] с отверстиями на двери, то все было понятно", - сказала она на брифинге во время выездного заседания президентской фракции "Слуга народа", который транслировал телеканал "Украина-24".

По словам Венедиктовой, следствие изучает все версии произошедшего. "Это не постановка", - заключила она.

Под Киевом 22 сентября был обстрелян автомобиль, в котором ехал Шефир. Он не пострадал, но ранения получил его водитель. В офисе президента Украины Владимира Зеленского считают покушение на Шефира попыткой демонстративного убийства ключевого сотрудника его команды.

Ряд депутатов Верховной рады выразили мнение, что покушение было инсценировкой. Члены украинского парламента 24 сентября голосовали по депутатскому запросу о выдвижении Зеленского на кинопремию "Оскар" за лучший сценарий в связи с покушением на его первого помощника, однако он не был поддержан.

Шефир считается давним другом Зеленского. Согласно сообщениям СМИ, он отвечает за ежедневное расписание главы государства, является директором и основателем "Студии Квартал-95".