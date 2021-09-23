"Запугать и надавить": что может стоять за покушением на помощника Зеленского

Описание Сотрудники полиции на месте покушения на первого помощника президента Украины Сергея Шефира, Киев, 22 сентября © AP Photo/Evgeniy Maloletka

Украина взбудоражена очередным громким происшествием: в среду неизвестные обстреляли автомобиль, в котором находился первый помощник президента Украины Сергей Шефир. Сам он при этом не пострадал, ранен был только его шофер. Версий, как водится, в избытке, включая и пресловутую "руку Москвы". В окружении президента Владимира Зеленского считают покушение попыткой запугать власть и оказать на нее давление. Тем временем оппоненты главы государства поговаривают, что речь может идти о банальной инсценировке. Официальные версии Согласно официальной версии событий, нападение на автомобиль Шефира было совершено в районе поселка Лесники под Киевом. По машине, которая не была бронированной, выпустили "около 18 пуль" из автоматического оружия. Как видно на опубликованных снимках, большая часть выстрелов пришлась на водительскую дверцу, а вот в заднюю — пассажирскую — не попала ни одна из пуль. В результате Шефир, находившийся на заднем сиденье, не пострадал. Его шофер был задет то ли одной, то ли тремя пулями (данные расходятся), но все же сумел проехать еще несколько километров до стоянки возле крупного торгового центра. В больнице его прооперировали, его жизни ничто не угрожает. Сразу после происшествия представители прокуратуры, полиции, спецслужб, а также офиса главы государства и правящей партии "Слуга народа" принялись выдвигать различные версии. В числе самых распространенных — месть со стороны организованных преступных группировок, которые власть в последнее время старалась поприжать, действия неких олигархов, недовольных наступлением на их бизнес, и, конечно, происки враждебных внешних сил, желающих подорвать украинскую государственность. В частности, глава парламентской фракции правящей партии Давид Арахамия прямо заявил о "российском следе". В Москве подобные заявления списали на "излишне экзальтированное эмоциональное состояние". Метили в президента Сам Шефир на брифинге заявил, что "не понимает причин", по которым на него могли покушаться. По его убеждению, покушение "было совершено с целью запугивания высшего эшелона власти". При этом Шефир отмел версию о том, что нападение стало следствием конфликта в президентской команде. В украинских СМИ в последнее время действительно писали о разногласиях между Шефиром и руководителем офиса президента Андреем Ермаком, однако первый помощник главы государства эти предположения отмел, заявив, что "никаких конфликтов в команде нет".

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О том, что нападение на первого помощника могло быть "просто посланием президенту", говорили и многие политики и эксперты. По их мнению, обстрел вовсе не имел целью убийство Шефира, что подтверждается характером пулевых отметин на автомобиле. А вот припугнуть, причем не столько помощника, сколько самого президента, — другое дело. Тем более что, по данным Службы безопасности Украины (СБУ), за два года пребывания Зеленского у власти в его адрес 22 раза поступали различного рода угрозы. Да и сам украинский президент, который в момент покушения находился в Нью-Йорке, куда прибыл для участия в сессии Генассамблеи ООН, тоже расценил случившееся как попытку оказать давление на него лично. "Я считаю, что это просто давление именно на меня", — сказал Зеленский. И пообещал дать врагам "сильный ответ", добавив: "Влиять на меня невозможно". "Теплый и близкий друг" В принципе предположение о том, что покушение на первого помощника главы государства — это попытка повлиять на президента, не лишено оснований, ведь Шефир, по признанию самого Зеленского, является его "очень теплым и близким другом". Эта дружба корнями уходит в те времена, когда нынешний глава украинского государства еще играл в КВН. Впоследствии Зеленский и Шефир совместно основали "Студию "Квартал 95". Они вместе работали, вместе писали сценарии для передач и фильмов, дружили семьями, даже купили соседние участки в коттеджном поселке под Киевом. Во время предвыборной компании Шефир был одним из руководителей штаба Зеленского, а буквально на следующий день после вступления в должность новоиспеченный президент назначил друга своим первым помощником.

Описание Первый помощник президента Украины Сергей Шефир © paparazzza/Shutterstock/FOTODOM

На этом посту Шефир стал фигурой, прямо скажем, далеко не самой публичной, поэтому после покушения у многих сразу возник вопрос: а чем он, собственно говоря, занимался? Вроде бы занимался составлением личного графика президента. По рассказу моего знакомого украинского журналиста (имя по обыкновению не называю, чтобы избежать негативных последствий для коллеги), на самом деле у Шефира была еще одна "функция": он отвечал за негласные связи с олигархами. У Шефира, по свидетельству знающих людей, было другое прозвище — "кошелек Зеленского". Если допустить, что эти люди правы, то можно предположить и еще один возможный мотив покушения. До поры до времени Шефиру удавалось улаживать отношения с бизнесменами, тем более что он, по словам народного депутата Украины Давида Арахамии, "очень, так сказать, дипломатичный человек и <...> действительно находит с людьми общий язык всегда". Покушение может указывать на то, что в какой-то момент навести мосты с кем-то из влиятельных людей у помощника президента не получилось. Авторский сценарий Впрочем, среди оппонентов действующей власти немало и тех, кто считает обстрел автомобиля Шефира инсценировкой. Сторонники такой версии упоминают и о неумелости (либо, наоборот, похвальной точности) нападавших, умудрившихся ни разу не попасть в заднюю пассажирскую дверь, и о непривычной сдержанности руководства правоохранительных органов после случившегося, и о заявлении Зеленского, который пообещал, что исполнителей и организаторов нападения будут искать "жестко и бескомпромиссно", но следом тут же добавил: "Не могу сказать уверенно, что найдут".

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