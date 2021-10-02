Фракция "Слуга народа" собрала необходимые подписи за рассмотрение отставки спикера Рады

КИЕВ, 2 октября. /ТАСС/. Президентская фракция "Слуга народа" во время своего выездного заседания в Трускавце Львовской области собрала необходимые 150 подписей за рассмотрение вопроса об отставке спикера Верховной рады Дмитрия Разумкова. Об этом в субботу сообщил депутат фракции Алексей Устенко.

"Сейчас уже собрано более 150 подписей за отставку спикера. Я был сорок девятый. Подписи собирают быстро", - сказал он изданию "Левый берег".

Согласно украинскому законодательству, для регистрации проекта постановления об отставке спикера Рады необходимо 150 подписей, поставленных на специальных подписных листах.

Кроме того, "Левый берег", ссылаясь на источники в партии "Слуга народа", сообщило, что в Раде набирается нужное для утверждения отставки спикера количество голосов. При этом сам Разумков на заседание в Трускавце приглашен не был, но выступил с инициативой провести встречу с депутатами "Слуги народа" в понедельник в 18:00 для обсуждения его работы.

В четверг спикер Рады сообщил, что фракция пропрезидентской партии "Слуга народа" начала сбор подписей за его отставку. Он рассказал журналистам, что в случае его отзыва с поста спикера он не намерен уходить из политики. По его словам, не все члены партии поддерживают идею его отставки. Пресс-секретарь главы государства Сергей Никифоров подчеркнул, что президент Владимир Зеленский не имеет отношения к этой инициативе.

О разногласиях между спикером Рады и президентской партией "Слуга народа" сообщил на прошлой неделе советник руководителя офиса президента Украины Михаил Подоляк. По его словам, камнем преткновения стало несогласие Разумкова с введением санкций против граждан Украины, в том числе главы политического совета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктора Медведчука, а также с применением санкций к оппозиционным телеканалам "112 Украина", News One, ZIK. Подоляк напомнил и о звучавшей со стороны спикера Рады критике предложенного президентом закона о противодействии олигархам.

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия считает, что отстранение Разумкова от должности спикера закономерно, поскольку его позиции больше не совпадают с позициями фракции. Президентская фракция в кресле председателя Верховной рады предпочла бы видеть Руслана Стефанчука, который в данное время занимает пост первого вице-спикера парламента.