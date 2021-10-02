Зеленский уклонился от вопроса журналистки о перспективе тюрьмы за санкции против СМИ

КИЕВ, 2 октября. /ТАСС/. Лидер Украины Владимир Зеленский не стал отвечать на вопрос о перспективе оказаться в тюрьме за кампанию против СМИ, который задала журналистка издания "Страна", внесенного его решением в санкционный список. Он прозвучал в субботу на заседании парламентской фракции президентской партии "Слуга народа" в Трускавце.

"Вы ввели санкции против издания "Страна". Понимаете ли вы, что рано или поздно сядете за это в тюрьму?" - цитирует издание вопрос своей сотрудницы главе государства. После этого, по информации "Страны", репортера грубо оттеснили охранники, которые также попытались вырвать из ее рук мобильный телефон. В свою очередь Зеленский прошел мимо.

"На вопрос он не ответил, но он его услышал. И рано или поздно ответит. В суде ответит", - прокомментировал ситуацию главный редактор издания Игорь Гужва.

"Страна" отмечает, что перед прибытием кортежа президента охрана пыталась разогнать сотрудников СМИ, собравшихся у входа в отель, где проходит заседание фракции. "Сначала журналистов пресс-служба срочно захотела согнать в пресс-центр на "важный пресс-брифинг". А затем вмешался представитель госохраны, заявив, что всем журналистам нужно идти в пресс-центр. Аргументировал он это решением организаторов, которые якобы запретили снимать прилегающую территорию из-за предстоящих мероприятий", - указывает издание.

Зеленский 21 августа ввел в действие решения Совета национальной безопасности и обороны о санкциях в отношении "Страны" и ее главного редактора. Указ президента предписывает блокировку сайта strana.ua и обязывает провайдеров закрыть доступ к телеграм-каналу издания, его странице в Facebook и других социальных сетях. В связи с этим руководство "Страны" приняло решение о выходе из украинской доменной зоны и смене интернет-адреса на strana.news.