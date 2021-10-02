Алжир отозвал посла во Франции для консультаций

КАИР, 2 октября. /ТАСС/. Посол Алжира во Франции отозван для консультаций. Об этом со ссылкой на администрацию президента страны сообщило в субботу информационное агентство Algеrie Presse Service.

По какой именно причине алжирские власти пошли на такой шаг, оно не уточнило, отметив лишь, что полный текст заявления на данный счет будет опубликован позднее.

Между тем дипломатический демарш североафриканской республики происходит на фоне кризиса, вызванного решением Парижа вдвое сократить количество выдаваемых алжирцам виз. О таком решении, которое затрагивает и Марокко, 29 сентября объявил глава МВД Франции Жеральд Дарманен. Директива также касается Туниса, однако выдача виз его гражданам уменьшается на 30%. Как пояснил руководитель внешнеполитического ведомства, такие меры вводятся, чтобы побудить эти страны принимать назад своих граждан, среди которых встречаются радикальные исламисты.

Ранее алжирский МИД уже вызывал французского посла, заявив через него Парижу официальный протест. В тексте, в частности, отмечалось, что арабская республика "сожалеет об этом неудачном шаге, который вносит нестабильность и неуверенность в чувствительную область сотрудничества, касающуюся доверия и уважения достоинства человека и обязательств, взятых на себя двумя правительствами".