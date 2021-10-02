Фракция "Слуга народа" представила план реформ на Украине до 2023 года

КИЕВ, 2 октября. /ТАСС/. Президентская фракция Верховной рады "Слуга народа" на выездном заседании в Трускавце Львовской области представила план реформ на Украине на 2021-2023 годы в разных сферах. Об этом сообщила в субботу пресс-служба политической силы.

"Среди предложенных целей - членство в НАТО, успешное завершение реформы Службы безопасности Украины, создание и развитие национальной системы стойкости, система национального сопротивления, реинтеграция временно оккупированных территорий, информационный суверенитет, разблокировка вопроса в Трехсторонней контактной группе по обмену пленными", - говорится в сообщении.

План реформ также предусматривает укрепление созданных Украиной форматов "Крымская платформа" для продвижения притязаний на Крым, "Люблинский треугольник" (Литва, Польша, Украина), "Квадрига" на уровне министров иностранных дел Украины и Турции, "Ассоциированное трио" (Грузия, Молдавия, Украина).

На заседании фракции также представили реформу сферы энергетики и зеленой трансформации, которая предусматривает интеграцию европейской и украинской энергосистем и рынков, наращивание добычи газа, нефти, увеличение нефтепереработки и снижение зависимости от импортных энергоресурсов.

Среди приоритетных также названы судебная реформа, преобразования в сфере инфраструктуры, аграрного сектора и цифровых технологий. "У нас появилась цифровизация. Мы номер один в Европе. Этого просто не было. А сейчас у нас режим paperless (без бумаг)", - сказал президент Украины Владимир Зеленский во время заседания фракции. Он также одобрил реализацию реформы в сфере инфраструктуры. "Мы первые в Европе по количеству качественных километров дорог", - утверждает глава государства.

Среди важных целей до 2023 года, как сказано в сообщении пресс-службы, перечислены также привлечение государственных и частных инвестиций, создание рабочих мест, рост капитальных инвестиций вдвое, рост ВВП на душу населения до $4 570 и сокращение доли государственного сектора. Отдельные презентации были посвящены реформам в сфере медицины, образования и культуры. Предлагается в 2023 году установить заработную плату медикам на уровне не менее 25 тысяч гривен (около $930), а также достойный уровень заработной платы педагогов.