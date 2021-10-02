Зеленский заявил, что хотел бы быть президентом до полного выполнения всех своих обещаний

КИЕВ, 2 октября. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский, выступая в субботу на заседании фракции "Слуга народа", заявил, что хотел бы занимать пост главы государства до того момента, когда он выполнит все свои предвыборные обещания.

"Я хотел бы быть президентом на момент, когда мы выполним все наши обещания", - приводит его слова пресс-служба партии "Слуга народа". При этом глава государства отметил, что в программе президента и его партии "больше не существует пунктов, которые нет возможности выполнить".

Зеленский вступил в должность президента Украины 20 мая 2019 года. Ключевым его предвыборным обещанием было установление мира в Донбассе. Во время избирательной компании он также заявлял, что идет только на один президентский срок. Спикер Верховной рады Дмитрий Разумков 30 сентября напомнил, что эта мысль была частью обещаний Зеленского перед выборами, а также выразил мнение, что свои предвыборные обещания необходимо выполнять.

Очередные выборы президента Украины должны состояться в 2024 году. Зеленский 10 сентября в комментарии изданию "Украинская правда" не стал прямо отвечать на вопрос о планах баллотироваться на второй срок, однако заявил, что хотел бы выполнить все свои предвыборные обещания в ходе текущего президентского срока, а затем "поехать отдыхать".