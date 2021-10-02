Делегация США заявила о важности улучшения ситуации в сфере безопасности в Гаити

ВАШИНГТОН, 2 октября. /ТАСС/. Американская делегация провела встречу с премьер-министром Гаити Ариэлем Анри и подчеркнула необходимость улучшения ситуации в сфере безопасности в стране, а также проведения расследования убийства президента республики Жовенеля Моиза. Об этом говорится в заявлении официального представителя Совета национальной безопасности (СНБ) Белого дома Эмили Хорн, распространенном в субботу.

Как следует из документа, помощник госсекретаря США по делам Западного полушария Брайен Николс находился в Гаити с 30 сентября по 1 октября. Его сопровождали старший директор по делам Западного полушария СНБ Белого дома Хуан Гонсалес и заместитель помощника госсекретаря США Марк Уэллс. Они встретились с представителями гаитянского гражданского общества, а также с политиками, чтобы "подтвердить поддержку США поиску инклюзивных решений проблем Гаити, которые бы укрепили гаитянские институты".

"Делегация также встретилась с премьер-министром Ариэлем Анри и министром иностранных дел Клодом Жозефом, чтобы подтвердить приверженность США гуманному возвращению на родину мигрантов и желание прозрачного расследования убийства президента Моиза, а также отметить, что улучшение ситуации в сфере безопасности в Гаити жизненно важно и для этой страны, и для Соединенных Штатов", - отметила Хорн.

7 июля Моиз был смертельно ранен во время нападения неизвестных на резиденцию главы государства, огнестрельные ранения также получила его супруга. Позже власти объявили, что в преступную группу входили 26 граждан Колумбии, часть которых уже арестована. Всего по делу об убийстве были задержаны более 40 человек. Сейчас в Гаити нет президента. При формировании временного правительства политические круги Гаити отказались от идеи назначения временного главы государства до президентских выборов.