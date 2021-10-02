Депутаты "Слуги народа" начнут процедуру отзыва спикера Рады 4 октября

КИЕВ, 2 октября. /ТАСС/. Депутаты президентской фракции "Слуга народа" 4 октября начнут процедуру отзыва спикера Верховной рады Украины Дмитрия Разумкова с занимаемой должности. Такое решение было принято в субботу на выездном заседании "Слуги народа" в городе Трускавец (Львовская область), сообщила пресс-секретарь фракции Юлия Палийчук.

"На [заседании] фракции "Слуги народа" обсудили вопрос отставки спикера Верховной рады Дмитрия Разумкова. Путем голосования депутатами фракции принято решение в понедельник [4 октября] начать процедуру отзыва председателя Верховной рады Украины с занимаемой должности", - написала она в субботу в своем Telegram-канале.

Для утверждения отставки спикера Верховной рады за нее должно проголосовать большинство депутатов - не менее 226.

Ранее пресс-служба "Слуги народа" сообщила о начале сбора подписей для отставки спикера Рады. Процесс происходил во время выездного заседания фракции в Трускавце. Вечером в субботу во фракции сообщили, что собраны 150 подписей, необходимых для рассмотрения этого вопроса в Раде.

Президент Украины Владимир Зеленский, общаясь с журналистами на съезде, связал желание сменить спикера парламента с наличием разногласий между ним и партией в контексте закона об олигархах и санкционной политики. Он также выразил сожаление, что спикер вынес ситуацию с отставкой в публичную плоскость. При этом сам Разумков не был приглашен на выездное заседание, в связи с чем предложил депутатам встретиться в Киеве 4 октября в 18:00 мск, чтобы обсудить его работу на посту председателя Рады.

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия считает, что отстранение Разумкова от должности спикера закономерно, поскольку его позиции больше не совпадают с позициями фракции. Президентская фракция в кресле председателя Верховной рады предпочла бы видеть Руслана Стефанчука, который в данное время занимает пост первого вице-спикера парламента.