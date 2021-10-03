Почти в 1,2 тыс. городов Италии пройдут выборы в местные органы власти

РИМ, 3 октября. /ТАСС/. Муниципальные выборы почти в 1,2 тыс. городов, в том числе в Риме, Милане, Неаполе, Турине и Болонье, начнутся в воскресенье в Италии и завершатся 4 октября. Голосование пройдет и в южной области Калабрия, где предстоит выбрать губернатора. Изначально выборы должны были состояться весной, однако из-за пандемии власти решили их перенести.

В воскресенье избирательные участки будут открыты с 07:00 до 23:00 по местному времени (с 08:00 до 00:00 мск), а в понедельник - с 07:00 до 15:00 (с 08:00 до 16:00 мск). В городах с населением менее 15 тыс. человек мэры будут избраны простым большинством голосов. В более крупных населенных пунктах, в которых ни один из кандидатов не наберет свыше 50% голосов, предусмотрен второй тур, который состоится 17 и 18 октября.

Участие в голосовании смогут принять более 12 млн итальянцев. Выборы будут проходить при строгом соблюдении санитарных мер, однако для входа на избирательный участок с итальянцев не будут требовать ковид-сертификат, применение которого власти в последнее время значительно расширили.

Выборы в Калабрии

В южной итальянской области Калабрия пройдут выборы губернатора в связи с тем, что 15 октября 2020 года умерла глава региона Йоле Сантелли. Причиной смерти стало онкологическое заболевание, с которым политик давно боролась. Сантелли была близкой соратницей экс-премьера Сильвио Берлускони и членом его партии "Вперед, Италия". Ее избрали на пост губернатора в начале 2020 года.

Правый центр в составе партий "Лига", "Братья Италии" и "Вперед, Италия" поддерживают единого кандидата Роберто Оккиуто от партии Берлускони. Его главным соперником станет врач Амалия Бруни, которую поддержали Демократическая партия (ДП) и "Движение "5 звезд".

Политический расклад

Такое единодушие эти составляющие основу правящей в Италии коалиции нашли отнюдь не везде. Тогда как правоцентристский альянс, хотя и разделен на национальном уровне, поскольку "Братья Италии" находятся в оппозиции, а "Лига" и "Вперед, Италия" поддерживают правительство во главе с Марио Драги, везде выдвигает общего кандидата в мэры.

Основная дуэль будет между правым центром и ДП, тогда как кандидаты "Движения" считаются аутсайдерами. Исключение составляет только Рим, где первый мэр-женщина в столице, представляющая "пятизвездных" Вирджиния Раджи претендует на переизбрание. Она рассчитывает выйти во второй тур. Кто станет ее соперником - главный вопрос предстоящего голосования. Из 21 кандидата в мэры в Риме наиболее вероятными претендентами считаются бывший министр экономики Роберто Гуалтьери, которого поддерживает ДП, экс-министр правительства Маттео Ренци Карло Календа, который не смог заручиться поддержкой бывших соратников по Демпартии, а также выдвинутый правым центром Энрико Микетти.

В Турине в отличие от Раджи "пятизвездная" Кьяра Аппендино, чей первый срок мэра омрачен несколькими судебными разбирательствами и приговорами, не стала вновь баллотироваться, но участвовала в кампании в поддержку кандидата "Движения" Валентины Сганьи. Ее основными соперниками станут выдвиженцы от ДП и правого центра.

В Милане победу прочат действующему мэру Джузеппе Сала, который может быть переизбран уже в первом туре.

Как надеется секретарь ДП Энрико Летта, в случае выхода во второй тур оппонентов из правого центра "Движение" и ДП смогут взаимно поддержать одного из своих кандидатов. Он также заявил, что победа кандидатов от его партии в трех из пяти городов стала бы ее политическим самоутверждением. Сам Летта, занимавший пост премьера в 2013-2014 годах и возглавивший ДП в 2021 году, выдвигается в нижнюю палату парламента на проходящих одновременно в отдельных округах выборах на дополнительные места.

Традиционно представители партий утверждают, что местные выборы не являются показателями популярности на национальном уровне. Однако обозреватели всегда дают оценки о положении и проблемах той или иной политической силы.

Особый порядок голосования

На Сардинии и на Сицилии, имеющих статус автономии, местные выборы пройдут на неделю позже - 10 и 11 октября, возможный второй тур состоится 24 и 25 октября. В автономной области Трентино - Альто-Адидже голосование пройдет 10 октября, а вероятный второй тур - 24 октября.

Согласно указу, подписанному в сентябре главой МВД Лучаной Ламоржезе, выборы в семи городах на юге страны состоятся 7 ноября, а возможный второй тур пройдет 21 ноября. Речь идет о населенных пунктах Орта-ди-Ателла, Манфредония, Кармиано, Сканзано Джонико, Африко, Сан-Джорджио Моргето и Синополи. Ранее там местные органы управления были распущены из-за проникновения мафии.