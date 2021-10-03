Суд в Боливии продлил арест бывшей и.о. президента Аньес на пять месяцев

БУЭНОС-АЙРЕС, 3 октября. /ТАСС/. Суд боливийского города Ла-Пас продлил на пять месяцев предварительный арест бывшей и. о. президента страны Жанин Аньес по делу о госперевороте. Об этом сообщила в субботу радиостанция Erbol.

Генпрокуратура просила продлить арест на шесть месяцев, но суд принял решение удовлетворить ходатайство частично. Адвокаты Аньес подали апелляцию.

Заседание суда по ходатайству Генпрокуратуры началось в пятницу, но было прервано из-за того, что бывшая и. о. президента почувствовала себя плохо. Ранее защита Аньес неоднократно просила освободить ее из-под стражи из-за проблем со здоровьем. 21 августа политик нанесла себе порезы на руке.

Аньес находится под стражей с 13 марта в связи с расследованием дела о государственном перевороте, в рамках которого ей были предъявлены обвинения в терроризме, подстрекательстве к мятежу и заговоре. Одновременно с ней были арестованы несколько экс-министров и бывшие командующие армией, ВМС и ВВС. Аньес считает себя жертвой политического преследования.

В ноябре 2019 года экс-президент Боливии Эво Моралес подал в отставку на фоне протестов против его переизбрания, которые поддержали военные. Аньес, которая на тот момент занимала пост второго вице-спикера Палаты сенаторов, объявила, что берет на себя обязанности главы государства до проведения новых выборов, и назначила свой кабинет министров. В октябре 2020 года в стране прошло новое голосование, по итогам которого президентом стал соратник Моралеса Луис Арсе.