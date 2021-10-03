NYT: экс-сотрудник Facebook собирается обвинить соцсеть в содействии беспорядкам 6 января

НЬЮ-ЙОРК, 3 октября. /ТАСС/. Ушедший из компании Facebook сотрудник намерен в воскресенье в эфире телеканала CBS обвинить своего бывшего работодателя в содействии беспорядкам в Вашингтоне 6 января. Об этом сообщила в субботу газета The New York Times со ссылкой на внутреннюю электронную рассылку для сотрудников этой социальной сети.

Согласно письму, отправленному работникам от имени одного из вице-президентов компании Ника Клегга, их бывший коллега собирается в вечерней передаче обвинить Facebook в поляризации американского общества на почве политики.

Клегг в своей записке раскритиковал готовящиеся обвинения, отметив, что они "ведут к неверным умозаключениям". "Социальные сети оказывали большое влияние на общество в последние годы, и Facebook часто становится местом, где разгораются дебаты, но это не означает, что Facebook или социальные сети в более широком понимании являются первостепенной причиной поляризации", - приводит издание выдержку из письма.

Как отмечает газета, в грядущем выступлении бывший сотрудник назовет одной из причин такой поляризации изменения, введенные соцсетью в 2018 году, когда приоритет в новостной ленте был смещен в сторону сообщений от друзей и родственников, при этом новости от крупных изданий и больших компаний стали отображаться только в глубине списка.

В своем письме Клегг также заявил, что компания в своей работе "ограничивает, а не разжигает ненависть" и что социальная сеть "не получает выгоды от поляризации" общества.

Компания Facebook с 27 октября прошлого года ввела запрет на размещение в одноименной соцсети и социальной сети Instagram рекламы политического характера в целях борьбы с распространением дезинформации и попытками косвенно повлиять на настроения электората перед всеобщими выборами в США. Компания сняла это ограничение только в начале марта. После беспорядков в Вашингтоне 6 января Facebook лишила Дональда Трампа, занимавшего тогда пост президента США, возможности размещать публикации в своих соцсетях. Изначально блокировка должна была продлиться до истечения его полномочий в полдень 20 января, однако впоследствии стала бессрочной. В июне руководство компании приняло решение, что республиканец сможет восстановить свои учетные записи через два года при соблюдении определенных условий.