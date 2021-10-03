Голосование на выборах в местные органы власти началось почти в 1,2 тыс. городов Италии

РИМ, 3 октября. /ТАСС/. Муниципальные выборы почти в 1,2 тыс. городов, включая такие крупные, как Рим, Милан, Неаполь, Турин и Болонья, начались в воскресенье в Италии. Голосование проходит и в южной области Калабрия, где предстоит выбрать губернатора.

Участки открылись в 07:00 по местному времени (08:00 мск) и будут работать до 23:00 (00:00 мск), а в понедельник - с 07:00 до 15:00 (с 08:00 до 16:00 мск), затем начнется подсчет голосов. В городах с населением менее 15 тыс. человек мэры будут избраны простым большинством голосов. В более крупных центрах, где ни один из кандидатов не наберет свыше 50% голосов, предусмотрен второй тур, который состоится 17 и 18 октября.

Участие в голосовании смогут принять более 12 млн итальянцев. Выборы проходят при строгом соблюдении санитарных мер, однако для входа на избирательный участок итальянцам не нужно предъявлять ковид-сертификат, применение которого власти в последнее время значительно расширили.

В южной области Калабрия проходят выборы губернатора в связи с тем, что 15 октября 2020 года умерла после продолжительной болезни глава региона Йоле Сантелли.

Правый центр в составе партий "Лига", "Братья Италии" и "Вперед, Италия" везде поддержал единого кандидата в мэры, в то время как составляющие основу правящей коалиции "Движение "5 звезд" и Демократическая партия выступают конкурентами, представляя по большей части каждая собственного кандидата в мэры, за исключением Неаполя, где они выдвинули единого кандидата.