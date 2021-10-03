Глава правящей партии Грузии уверен в победе ее кандидатов во втором туре выборов

ТБИЛИСИ, 3 октября. /ТАСС/. Председатель правящей партии "Грузинская мечта - Демократическая Грузия" Ираклий Кобахидзе пообещал избирателям, что все кандидаты от этой партии победят во втором туре выборов мэров 20 муниципалитетов Грузии, который должен пройти 30 октября. Об этом он заявил в воскресенье на брифинге.

"Мы обещаем обществу, что все наши кандидаты в мэры победят 30 октября во втором туре выборов", - сказал Кобахидзе. Согласно Избирательному кодексу Грузии, второй тур муниципальных выборов проходит в четвертую субботу после первого, который состоялся 2 октября.

По словам Кобахидзе, кандидаты в мэры от правящей партии победили в 44 из 64 муниципалитетов в первом же туре. В остальных 20 муниципалитетах, в том числе крупных городах - Тбилиси, Батуми, Кутаиси, Поти и Рустави, по предварительным данным ЦИК, состоится второй тур, так как ни один из кандидатов не сумел преодолеть 50-процентный барьер.

В Грузии в субботу состоялись муниципальные выборы. Граждане избирали депутатов городских и районных собраний, а также мэров 64 муниципалитетов, в том числе Тбилиси. Городские и районные собрания в Грузии комплектуются по смешанной системе: пропорциональной и мажоритарной. Проходной барьер для тбилисского горсовета составляет 2,5%, для остальных муниципалитетов - 3%. По данным ЦИК после обработки данных с более чем 85% участков, правящая партия набирает 47,6%. На втором месте партия "Единое национальное движение" (30,51%).