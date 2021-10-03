Ни одна из женщин-кандидатов не прошла в первый избранный парламент Катара

КАИР, 3 октября. /ТАСС/. Первый избранный парламент Катара будет состоять только из мужчин, ни одна из женщин-кандидатов не прошла в него по итогам субботних выборов. Как передает в воскресенье Катарское информационное агентство, результаты голосования обнародовал глава комиссии по надзору за выборами Маджид Ибрагим аль-Хулейфи.

По его словам, все 30 распределяемых путем прямого голосования мандатов, на которые претендовали 233 кандидата, получили мужчины. 26 баллотировавшихся женщин не прошли ни в одном из округов. Явка на выборах составила 63,5%. Согласно конституции, еще треть депутатов будет назначена эмиром.

Консультативный совет (Маджлис аш-Шура) разрабатывает законы, утверждает государственный бюджет, обсуждает важные вопросы и дает советы эмиру страны шейху Тамиму бен Хамаду Аль Тани, но он не имеет законодательной власти в вопросах обороны, безопасности и экономики. В числе кандидатов было зарегистрировано около 10% женщин.

Законодательная власть в Катаре исторически осуществляется эмиром. В 1972 году был учрежден Консультативный совет - государственный орган с совещательными функциями, 35 членов которого эмир назначает по своему усмотрению сроком на четыре года. Согласно конституции 2005 года, Консультативный совет после проведения парламентских выборов должен стать законодательным органом - однопалатным парламентом, состоящим из 45 депутатов: 30 депутата будут избираться прямым тайным голосованием, еще 15 - назначаться эмиром. Срок полномочий депутатов - четыре года.

Первые демократические выборы в Консультативный совет были назначены на вторую половину 2013 года, однако так и не были проведены, поскольку до своего отречения в пользу сына шейх Хамад бин Халифа Аль Тани в июне того года издал указ, продлевающий срок полномочий Консультативного совета на неопределенный срок. Только в августе этого года эмир Тамим бен Хамад Аль Тани принял решение провести выборы 2 октября.

Население Катара - 2,8 млн, однако лишь 10% проживающих в эмирате имеют право голоса, не все катарцы наделены им. Дело в том, что по существующему законодательству голосовать могут лишь те, чьи семьи проживали в стране до 1930 года. Это положение вызывает недовольство представителей некоторых племен. Баллотироваться в парламент также могли только коренные жители эмирата.