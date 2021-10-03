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СМИ: новый премьер Японии не будет участвовать в конференции по климату в Глазго

По данным агентства Kyodo, вместо этого Фумио Кисида рассчитывает посетить саммит Группы двадцати, который пройдет в Риме с 30 по 31 октября

ТОКИО, 3 октября. /ТАСС/. Председатель правящей Либерально-демократической партии (ЛДП) Японии Фумио Кисида, который вскоре будет утвержден на пост премьер-министра страны, намерен отказаться от участия в 26-й конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP-26), запланированной в Глазго с 31 октября по 12 ноября. Об этом в воскресенье со ссылкой на источники сообщило агентство Kyodo.

Вместо этого Кисида рассчитывает посетить саммит Группы двадцати (G20), который пройдет в Риме с 30 по 31 октября, подчеркивает агентство.

Теги
ЯпонияКисида, Фумио
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