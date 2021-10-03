Лондон намерен заключить больше союзов в сфере безопасности по образцу AUKUS

ЛОНДОН, 3 октября. /ТАСС/. Великобритания заинтересована в создании новых торговых, а также оборонных союзов по образцу партнерства с Австралией и США (AUKUS) в сфере безопасности. Как заявила в опубликованном в воскресенье интервью газете The Sunday Times новая глава МИД Великобритании Элизабет Трасс, Лондон также стремится создать новый центр "экономического притяжения", чтобы противостоять влиянию авторитарных стран.

"Мы хотим сотрудничать с нашими друзьями и союзниками, заключая больше соглашений в сферах экономики и безопасности. Смысл AUKUS в том, чтобы защищать торговые пути и судоходные маршруты. В данном случае совместно с Австралией, однако я хочу рассматривать и договоренности с Индией, с Японией и с Канадой, чтобы обеспечить дополнительную поддержку безопасности столь же важных [для международной морской торговли] районов", - отметила Трасс.

Трасс также заявила о необходимости активно использовать торговые и экономические инструменты для поддержания дипломатических усилий западных стран в Африке и Азии в противовес влиянию "авторитарных режимов". Как отмечает The Times, под последними могут подразумеваться Россия и Китай.

"Мы хотим создать объединение стран, любящих свободу и поддерживающих демократию, чтобы увеличить совокупное экономическое притяжение и не позволить неприсоединившимся государствам попасть в орбиту влияния авторитарных режимов. Вместо их помощи они получат инфраструктурную поддержку и средства на развитие от свободных демократических стран, а также возможность вести с ними торговлю", - добавила глава Форин оффиса.

Трасс ушла от ответа на вопрос о том, направлена ли стратегия увеличения "экономической мощи" против Пекина, однако подчеркнула, что, с ее точки зрения, это лучший способ в долгосрочной перспективе противостоять "злонамеренным силам".

Партнерство AUKUS

Австралия, Великобритания и США 15 сентября объявили о создании трехстороннего партнерства в сфере безопасности в Индо-Тихоокеанском регионе (AUKUS). В рамках соглашения Канберра, в частности, планирует с помощью американских технологий построить как минимум восемь атомных подводных лодок, первые из которых поступят на вооружение в 2036 году, а также переоснастить свои вооруженные силы крылатыми ракетами производства США. Из-за этого Австралия разорвала крупнейший в своей истории оборонный контракт с Францией. В ответ Париж объявил об отзыве для консультаций своих послов из США и Австралии, а действия Великобритании охарактеризовал как "проявление оппортунизма".

"Французы являются для нас ключевыми союзниками, - заявила в этой связи Трасс. - Наши отношения переживают взлеты и падения, но в конечном итоге Франция - прекрасный пример демократической и свободолюбивой страны".