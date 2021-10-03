Хаменеи: cпор между Ираном и Азербайджаном должен решаться без вмешательства внешних сил

ТЕГЕРАН, 3 октября. /ТАСС/. Возникшие спорные вопросы между Азербайджаном и Ираном должны быть разрешены без вмешательства иностранных сил. Об этом заявил в воскресенье духовный лидер и руководитель исламской республики Али Хаменеи.

"Возникшая недавно ситуация на северо-западе страны должна быть разрешена без вмешательства и военного присутствия иностранных сил в регионе", - цитирует его агентство ISNA.

"Армии народов региона могут сами им управлять, и мы не позволим, чтобы вмешивались иные силы", - добавил он.

Заявление Хаменеи прозвучало на фоне ряда критических высказываний со стороны Азербайджана и Ирана в адрес друг друга и начала военных учений иранских ВС около азербайджанской границы. Во вторник официальный представитель МИД Ирана Саид Хатибзаде заявил, что военные маневры Ирана вблизи границы с Азербайджаном связаны с вопросом суверенитета страны. Накануне глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян заявил, что "в ходе освобождения Карабаха ряд террористических движений проник в регион и Израиль также пытается воспользоваться этой напряженностью". По словам дипломата, "во время столкновений в Карабахе Иран на политическом уровне заявлял о своих опасениях по поводу присутствия Израиля [на территории Азербайджана]". Иран не потерпит присутствия израильских сил вблизи своих границ, добавил он.

В понедельник президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью Anadolu заявил, что Азербайджан принял меры по пресечению въезда иранских грузовиков в Нагорный Карабах, поскольку Баку считает эти действия незаконными. По его словам, с 11 августа по 11 сентября около 60 грузовых автомобилей из Ирана въехали на территорию Карабаха и азербайджанская сторона неоднократно выражала недовольство Тегерану по этому поводу. Кроме того, он выразил обеспокоенность проведением военных маневров Ираном на границе с Азербайджаном.

В конце сентября в СМИ появилась информация о переброске иранских военнослужащих и военной техники к азербайджанской границе для проведения военных учений. Посол Ирана в Баку Аббас Мусави отметил, что учения были запланированы заранее, и заверил, что действия иранских ВС не угрожают Азербайджану.