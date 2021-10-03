Ядерный реактор в Араке запустят в течение года

ТЕГЕРАН, 3 октября. /ТАСС/. Ядерный реактор на тяжелой воде в иранском городе Арак будет запущен в течение одного года. Об этом заявил в воскресенье официальный представитель комиссии по энергетике Меджлиса (парламента) Ирана Мостафа Нахаи.

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"В течение одного года будет запущен реактор IR-20 в Араке", - цитирует его информационное агентство Fars.

2 декабря 2020 года Совет стражей Конституции Ирана одобрил принятый ранее Меджлисом законопроект, обязывающий правительство нарастить темпы обогащения урана. Закон в числе прочего предусматривает немедленное возвращение к проекту реконструкции ядерного реактора в Араке, который существовал до подписания ядерной сделки.

Согласно Совместному всеобъемлющему плану действий, Тегеран обязался перестроить реактор на тяжелой воде в Араке для проведения ядерных исследований в мирных целях. В рамках договоренностей иранские власти разрушили ядро этого реактора.

В новость внесена правка (19:15 мск) - уточнение источника информации в первом абзаце - официальный представитель комиссии по энергетике Меджлиса Мостафа Нахаи.