Ректор Софийского университета стал кандидатом на пост президента Болгарии

СОФИЯ, 3 октября. /ТАСС/. Инициативный комитет выдвинул в воскресенье в качестве независимого кандидата на пост президента Болгарии ректора Софийского университета Анастаса Герджикова, который, по оценке экспертов, станет основным оппонентом действующего главы государства Румена Радева на президентских выборах 14 ноября.

"Я не политик, а болгарин, который готов платить, чтобы взять на себя ответственность за объединение [болгарского народа]. Моя цель - вернуть нормальность в болгарскую политику", - заявил Герджиков, выступая перед инициативным комитетом. Трансляцию вело Болгарское национальное телевидение. "Очевидно, что, проводя третьи выборы в течение одного года, мы находимся в политическом кризисе, это плохо для страны, поэтому нам необходимо противопоставить этой ситуации объединение и спокойные дебаты по основным темам", - добавил ректор Софийского университета.

Герджиков выразил надежду, что на предстоящих выборах его поддержит множество болгарских граждан, и подчеркнул, что он является не партийным, а независимым кандидатом.

Вместе с тем о поддержке ученого в борьбе за высший государственный пост заявили представители политической партии "Граждане за европейское развитие Болгарии" (ГЕРБ) в коалиции с Союзом демократических сил. Политологи уверены, что именно партия ГЕРБ предложила Герджикова в качестве основного оппонента Радеву, который также был выдвинут инициативным комитетом и в поддержку которого высказались болгарские социалисты, партия "Есть такой народ", коалиция "Перемены продолжаются" и другие политические объединения.

Первым кандидатом на пост главы государства, подавшим документы в ЦИК, была поп-фолк певица Луна (Луна Йорданова), обещавшая подарить каждому из своих избирателей счастливые улыбки. О выдвижении своих кандидатов заявили Движение за права и свободы, партия "Возрождение", партия ВМРО и другие инициативные комитеты. Полный список кандидатов на высший государственный пост станет известен 4 октября, когда прием заявлений будет завершен. Выборы главы государства пройдут 14 ноября одновременно с выборами парламента.