На севере Кабула произошли два взрыва

КАИР, 3 октября. /ТАСС/. По меньшей мере два взрыва прогремели на севере столицы Афганистана в воскресенье вечером. Об этом сообщило местное агентство Asvaka.

По его информации, в настоящий момент в 17-м районе Кабула идет перестрелка, предположительно между членами захватившего власть в стране радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ) и боевиками группировки "Исламское государство в Хорасане", которая является ответвлением экстремистской организации "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ). В нескольких кварталах указанного района начался пожар.

Как уточняет агентство, эти боестолкновения стали следствием взрыва, который прогремел сегодня днем в Кабуле, недалеко от мечети Идгах, когда там проходила церемония прощания с матерью представителя талибов Забихуллы Муджахида. В результате этого теракта, по последним данным, погибли не менее 12 человек, 32 получили ранения.

По данным катарского телеканала Al Jazeera, взрывы и перестрелка на севере афганской столицы связаны со спецоперацией талибов по поимке преступников, участвовавших в подготовке и совершении теракта возле мечети. Как сообщила Al Jazeera, не менее трех боевиков ИГ погибли в воскресенье вечером в Кабуле, приведя в действие так называемые пояса смертников, начиненные взрывчаткой.