В результате обстрелов боевиков в Алеппо пострадали двое сирийских военных

ТАСС, 3 октября. Двое сирийских военнослужащих были ранены в результате обстрелов террористами из стрелкового оружия в провинции Алеппо. Об этом сообщил журналистам в воскресенье заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон Сирии контр-адмирал Вадим Кулить.

"В провинции Алеппо в результате обстрелов из стрелкового оружия, произведенных террористами по позициям правительственных сил в районах населенных пунктов Руйаха и Бакдина, получили ранения два сирийских военнослужащих", - сказал Кулить.

Он рассказал, что за прошедшие сутки в Идлибской зоне деэскалации зафиксировано 17 обстрелов со стороны террористов. Российский Центр по примирению враждующих сторон призывает командиров незаконных вооруженных формирований отказаться от вооруженных провокаций и встать на путь мирного урегулирования ситуации в подконтрольных им районах.