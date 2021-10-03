СМИ: король Иордании приобрел через офшорные фирмы недвижимость на $100 млн

ЛОНДОН, 3 октября. /ТАСС/. Базирующийся в Вашингтоне Международный консорциум журналистских расследований (ICIJ) утверждает, что король Иордании Абдалла II приобрел через сеть офшорных фирм полтора десятка объектов недвижимости в Соединенных Штатах и Великобритании общей стоимостью более $100 млн. Об этом сообщила в воскресенье британская телерадиовещательная корпорация Би-би-си и газета The Guardian со ссылкой на опубликованные ICIJ документы с данными об офшорных счетах ряда мировых политиков и знаменитостей под названием Pandora Papers ("Досье Пандоры"). ICIJ опубликовал 3 октября выдержки примерно из 11,9 млн документов с данными об офшорах и намерен продолжать публикации.

Как утверждает Би-би-си, Абдалла II с 2012 по 2014 год купил четыре квартиры в Джорджтауне, исторической части Вашингтона, заплатив за них в общей сложности $13,8 млн. В документах сообщается, что монарху с 2014 года принадлежит вилла с семью спальнями в Малибу в Калифорнии за $33,5 млн. Она, как сообщается, была приобретена через фирму Nabisco Holdings, зарегистрированную на Британских Виргинских островах. Позже в 2015 и 2017 году, как пишет Би-би-си, по соседству с этим домом был куплены еще два дома, что довело общую стоимость объединенного объекта недвижимости до $68 млн.

В документах также говорится о том, что Абдалла II приобрел с 2003 по 2011 год восемь объектов недвижимости в Лондоне и в окрестностях города. В частности, упоминаются шесть домов в районах Кенсингтон и Белгравия и еще два дома в графстве Суррей. Как уточняет The Guardian, рыночная стоимость этих восьми объектов недвижимости составляет сейчас около £28 млн ($38 млн).

Позиция юристов монарха

Адвокаты, представляющие иорданского короля, сообщили, что информация о его владениях не является точной или актуальной. Они также заверили, что все приобретения Абдалла II совершал за личный счет. Куплены же они были через офшорные компании, чтобы сохранить конфиденциальность и обеспечить безопасность, а не скрыть что бы то ни было, пояснили юристы монарха.

О Pandora Papers

В опубликованном сообщении для прессы говорится, что в документах приводится информация более чем о 130 миллиардерах из 45 стран, включая 46 россиян. В организации отметили, что документы касаются 330 с лишним политиков и должностных лиц высокого ранга более чем в 90 странах, включая руководителей 35 государств. ICIJ получил "2,94 терабайта конфиденциальной информации" от 14 компаний, занимающихся вопросами работы в офшорах.

В расследовании участвовали около 600 журналистов по всему миру, рассказали в организации.

В апреле 2016 года ICIJ обнародовал выдержки из 11,5 млн документов с данными об офшорных счетах ряда действующих и бывших мировых лидеров, видных политиков, а также предпринимателей, спортсменов, менеджеров. Отчеты, названные "Панамскими документами", были основаны на утечке информации из панамской компании Mossack Fonseca, которая оказывает юридическую поддержку в регистрации фирм в офшорах.

В ноябре 2017 года консорциум опубликовал выдержки примерно из 13,4 млн документов, касающихся финансов политических деятелей целого ряда государств, а также транснациональных корпораций. Документы получили общее называние Paradise Papers.