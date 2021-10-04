В Японии открывается сессия парламента для избрания нового премьера

ТОКИО, 4 октября. /ТАСС/. Внеочередная сессия парламента Японии открывается в понедельник для утверждения председателя правящей Либерально-демократической партии (ЛДП) Фумио Кисиды на пост нового, 100-го по счету, премьер-министра. Гарантия избрания Кисиды основывается на прочном большинстве депутатских мандатов, которым обладают ЛДП и ее союзники в законодательном органе.

Япония в смятении: страна не знает, кто в конце сентября станет ее премьер-министром

Кисида занял должность главы правящей партии 29 сентября. Выборы нового председателя прошли в связи с истечением полномочий премьер-министра Ёсихидэ Суги, который был назначен на этот пост в прошлом году из-за внезапной отставки Синдзо Абэ.

Будущий премьер, который был главой японского МИД с 2012 по 2017 год, считается умеренным консерватором. Он выступает за укрепление стратегического союза с США и оборонного потенциала Японии, при этом с осторожностью относится к перспективе оснащения вооруженных сил страны ракетами большой дальности и атомными подлодками. Кисида также поддерживает курс ЛДП на пересмотр послевоенной конституции Японии, но считает, что не стоит торопиться с полной ревизией ее антивоенных положений.

Новый кабмин

Ожидается, что Кисида получит полномочия премьера уже 4 октября. В этот же день он объявит состав нового кабинета министров. Согласно прогнозам японских СМИ, свои посты сохранят министр иностранных дел Тосимицу Мотэги и глава оборонного ведомства Нобуо Киси. На важную административную должность генерального секретаря кабмина будет назначен экс-министр образования, культуры, спорта, науки и технологий Хирокадзу Мацуно. В свою очередь следующим главой Минфина станет бывший министр, ответственный за проведение Олимпийских и Паралимпийских игр в Токио, Сюнъити Судзуки.

По данным СМИ, новым министром по делам Окинавы и "северных территорий" (так в Японии называют южные Курильские острова) будет назначен бывший замминистра экономики, торговли и промышленности Косабуро Нисимэ. Пост министра, ответственного за проведение вакцинации, поручат замминистру охраны окружающей среды Норико Хориути. Помимо этого, Кисида планирует учредить должность министра, ответственного за экономическую безопасность, назначив им депутата парламента от ЛДП Такаюки Кобаяси.

Кроме того, новым министром государственных земель, инфраструктуры, транспорта и туризма станет Тэцуо Сайто, который является депутатом от партии "Комэйто", младшего партнера по коалиции с ЛДП. На этом посту он сменит своего однопартийца Кадзуёси Акабу, получившего министерский портфель в 2019 году.

Последующие события

Планируется, что 8 октября Кисида выступит с программной речью. Затем с 11 октября на протяжении трех дней пройдут дебаты представителей парламентских партий по ее содержанию. Наконец, 14 октября, в последний день внеочередной сессии, новый глава правительства объявит о роспуске парламента, и с этого момента начнется подготовка к выборам в ключевую нижнюю палату законодательного органа. Согласно прогнозам, они могут состояться 7 или 14 ноября.

Грядущие выборы в нижнюю палату назывались японскими экспертами в числе ключевых факторов, которые помешали действующему премьеру Ёсихидэ Суге вновь выдвинуть свою кандидатуру на пост председателя ЛДП. В последние месяцы уровень поддержки его кабмина среди населения находился на низкой отметке в 30%. В связи с этим в руководстве правящей партии были распространены опасения, что ЛДП покажет неудовлетворительные результаты на выборах, если ее возглавит такой непопулярный политик, как Суга.

Таким образом, предстоящие выборы станут для Кисиды первым серьезным испытанием на новой должности. Если ЛДП добьется убедительной победы, это укрепит авторитет нового премьера в глазах однопартийцев и жителей Японии. Однако другой исход голосования обернется ударом для Кисиды и ослабит позиции главы правительства в самом начале его трехлетнего срока.