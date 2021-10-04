Опрос: около 70% немцев хотят, чтобы президент Штайнмайер остался на второй срок

БЕРЛИН, 4 октября. /ТАСС/. Явное большинство жителей ФРГ выступают за то, чтобы действующий глава германского государства Франк-Вальтер Штайнмайер был переизбран на второй президентский срок. Об этом свидетельствуют опубликованные в понедельник результаты исследования, проведенного социологической службой Forsa по заказу редакционного объединения Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND).

В опросе, проводившемся с 30 сентября по 1 октября, приняли участие 1 007 человек. По его данным, 70% респондентов изъявили желание, чтобы Штайнмайер продолжил занимать пост президента Германии. При этом три четверти опрошенных заявили, что удовлетворены его работой. В основном это лица старше 60 лет.

Вместе с тем, как выяснили социологи, большей популярностью Штайнмайер пользуется среди жителей западных регионов Германии. Там его поддержали 76% респондентов. Среди жителей восточной части ФРГ данный показатель составил 68%. Кроме того, как показывают результаты исследования, 85% жителей Германии высказались против того, чтобы вопрос о переизбрании Штайнмайера стал предметом обсуждения на коалиционных переговорах различных партий о формировании правительства.

Специальный орган ФРГ - Федеральное собрание - соберется, чтобы избрать главу государства, в феврале 2022 года. В мае Штайнмайер заявил о намерении баллотироваться на второй срок. Однако исход голосования в Федеральном собрании зависит от поддержки представителей нескольких партий. Например, не исключается, что консервативный блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС), партия "Союз-90"/"зеленые" и Свободная демократическая партия вместе могут проложить путь кандидату от "зеленых" в президентский дворец.

Полномочия президента

Президент является высшим государственным лицом в ФРГ, но выполняет при этом преимущественно представительские функции. Внешняя и внутренняя политика находятся в ведении правительства во главе с канцлером. Президент представляет государство на международной арене, заключает от имени Германии договоры с другими странами, обладает правом помилования.

Он участвует в формировании правительства, предлагая Бундестагу кандидатуру на пост федерального канцлера (после консультаций с руководством партийных фракций он выдвигает кандидатуру от крупнейшей фракции), по предложению канцлера назначает и освобождает от обязанностей министров. В исключительных случаях имеет право досрочно распустить парламент и назначить новые выборы.

Глава государства в ФРГ подписывает законы после того, как их принимает Бундестаг и одобряет Бундесрат (палата представителей федеральных земель). Президент контролирует соответствие закона конституции и может отказаться его подписать, отправив на доработку.