Япония сделала России представление в связи с готовящимися учениями ВС РФ в Японском море

ТОКИО, 4 октября. /ТАСС/. Правительство Японии сделало российской стороне представление в связи с учениями ВС России, которые, согласно заявлениям Токио, пройдут в этом месяце в акватории Японского моря. Об этом в понедельник на пресс-конференции сообщил журналистам генеральный секретарь кабинета министров Японии Кацунобу Като.

"Зона проведения ракетных стрельб России частично затрагивает исключительную экономическую зону нашей страны", - утверждал он. "В этой связи по дипломатическим каналам мы сделали российской стороне представление", - отметил Като.

По его словам, эти учения должны пройти с 4 по 9 октября в акватории Японского моря. "Мы продолжим пристально следить за действиями российских военных вблизи нашего государства, включая эти учения", - добавил он.

В субботу газета "Санкэй" со ссылкой на источники сообщила, что правительство Японии выразило протест властям РФ в связи с учениями российских вооруженных сил, которые, по словам Токио, должны пройти в октябре в акватории острова Кунашир. Как утверждало издание, Россия уведомила Японию о готовящихся маневрах в конце сентября.

Москва и Токио много десятилетий продолжают консультации с целью выработки мирного договора по итогам Второй мировой войны. Основным препятствием для этого остаются разногласия по поводу прав на южную часть Курил. После окончания войны весь архипелаг был включен в состав Советского Союза, однако Япония оспаривает принадлежность Итурупа, Кунашира, Шикотана и группы прилегающих мелких необитаемых островов. Токио зачастую выражает протесты в связи с деятельностью России в южной части Курил, которые Москва последовательно отвергает. МИД РФ неоднократно подчеркивал, что российский суверенитет над ними, имеющий соответствующее международно-правовое оформление, не подлежит сомнению.