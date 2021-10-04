Спикер парламента Армении отправился в Россию с официальным визитом

ЕРЕВАН, 4 октября. /ТАСС/. Парламентская делегация во главе сo спикером армянского Национального собрания Аленом Симоняном в понедельник с трехдневным официальным визитом отправилась в Россию. Об этом сообщила пресс-служба парламента.

"В рамках визита запланированы встречи с высокопоставленными российскими чиновниками. Делегация во главе с Аленом Симоняном встретится с главой Государственной думы Вячеславом Володиным, министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым, председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко. Также запланирован визит в Дипломатическую академию РФ, где будут организованы дискуссии с преподавательским составом и студентами", - отмечается в сообщении.

В последний день официального визита делегация встретится с представителями армянской общины России.