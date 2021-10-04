{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

СМИ: нижняя палата парламента Белоруссии утвердила изменения в конституции

Нижняя палата парламента Белоруссии утвердила изменения в конституции - БелТА.

Новость дополняется

Теги
Белоруссия
Баку отвергает утверждения о присутствии на азербайджано-иранской границе третьих сил
В МИД Азербайджана заявили, что страна "очень чутко относится к вопросу исламской солидарности"
Читать полностью