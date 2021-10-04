Спикер Рады заявил, что не допустит голосования по своей отставке вопреки регламенту

КИЕВ, 4 октября. /ТАСС/. Глава Верховной рады Дмитрий Разумков заявил, что не допустит голосования по его отстранению от должности вопреки регламенту и Конституции Украины.

"Как сообщили СМИ, голосование по моему отстранению может пройти во вторник или среду. Хочу напомнить, что мы живем по регламенту и отставка также проходит по регламенту. Другого не будет, пока я глава Верховной рады, тут будет работать закон, регламент и конституция", - сказал он в понедельник на согласительном совете руководителей депутатских групп и фракций Рады.

Пресс-секретарь фракции партии "Слуга народа" в Верховной раде Юлия Палийчук в субботу сообщила, что депутаты собрали более 150 подписей, что достаточно, чтобы поставить на рассмотрение вопрос об отставке Разумкова. Президент Украины Владимир Зеленский, общаясь в тот же день с журналистами, связал желание сменить спикера парламента с наличием разногласий между Разумковым и партией в контексте закона об олигархах и санкционной политики. Он также выразил сожаление, что спикер вынес ситуацию с отставкой на публичное обсуждение.

При этом сам Разумков не был приглашен на выездное заседание, в связи с чем предложил депутатам встретиться в Киеве 4 октября в 18:00 мск, чтобы обсудить его работу на посту председателя Рады. Кроме того, он заявил, что в случае отзыва с поста спикера не намерен уходить из политики.