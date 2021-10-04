Император Японии утвердил состав нового правительства

ТОКИО, 4 октября. /ТАСС/. Император Японии Нарухито утвердил состав нового правительства Японии, которое возглавил премьер-министр Фумио Кисида. Официальная церемония по этому случаю прошла в понедельник в императорском дворце в Токио, сообщило агентство Kyodo .

Утверждение состава кабинета министров императором - обязательная процедура, которая проводится в соответствии с конституцией Японии. В ходе церемонии министры по очереди получают от императора специальный документ - извещение о назначении с подписью монарха. На мероприятии также присутствовали спикеры обеих палат парламента и бывший премьер-министр Ёсихидэ Суга.

Портфели в правительстве Кисиды сохранили глава МИД Тосимицу Мотэги и министр обороны Нобуо Киси. Коити Хагиуда, занимавший в правительстве Ёсихидэ Суги пост главы министерства образования, культуры, спорта, науки и технологи, возглавил министерство экономики, торговли и промышленности. Хагиуда будет также курировать развитие экономических отношений с РФ - должность, закрепленная за главой экономического ведомства при бывшем премьер-министре Синдзо Абэ.

В состав правительства нового премьер-министра Японии вошли три женщины. Сэйко Нода, которая соперничала с Кисидой за пост главы председателя правящей Либерально-демократической партии (ЛДП), была назначена министром по проблемам низкой рождаемости и министром по проблемам регионов. Недавно созданное государственное министерство по цифровизации возглавит Карэн Макисима, а Норико Хориути будет курировать продолжающуюся в стране вакцинацию от нового коронавируса.

В свою очередь новым главой Минфина стал бывший министр, ответственный за проведение Олимпийских и Паралимпийских игр в Токио, Сюнъити Судзуки. В правительстве Кисиды также появился новый пост министра экономической безопасности, призванный, в частности, пресекать утечки технологических секретов, - его возглавил Такаюки Кобаяси.

Обе палаты японского парламента в понедельник большинство голосов избрали Фумио Кисиды новым, 100-м по счету премьер-министром Японии, который 29 сентября занял должность главы правящей ЛДП. Выборы нового председателя прошли в связи с истечением полномочий премьер-министра Ёсихидэ Суги, который был назначен на этот пост в прошлом году из-за внезапной отставки Синдзо Абэ.