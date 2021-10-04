Минск назвал объединение экономических потенциалов с Москвой хорошим ответом на санкции

МИНСК, 4 октября. /ТАСС/. Председатель Палаты представителей Национального собрания Белоруссии (нижняя палата белорусского парламента) Владимир Андрейченко заявил, что объединение экономических потенциалов республики и России станет хорошим ответом на санкционное давление Запада.

"Что касается углубления интеграции в рамках Союзного государства, то недавние договоренности лидеров Беларуси и России вплотную приблизили нас к главной цели переговоров, длившихся не один год, - созданию равных условий для субъектов хозяйствования, - сказал спикер на открытии осенней сессии Палаты представителей в понедельник, сообщает ее пресс-служба. - Объединение экономических потенциалов Беларуси и России станет хорошим ответом на санкционное давление Запада. И, безусловно, парламентарии должны активно подключиться к выполнению этой миссии". По словам Андрейченко, парламентариям предстоит решать важные задачи в рамках реализации программы международного и межпарламентского сотрудничества, где ведущим нашим приоритетом является укрепление стратегического сотрудничества с Россией, КНР и государствами СНГ.

Спикер отметил, что поскольку состав российской депутации в Парламентском собрании Белоруссии и РФ обновляется, необходимо сохранить преемственность в работе и определить ее новые направления. "Пользуясь случаем, хочу поздравить наших российских коллег с успешным завершением электоральной кампании и выразить надежду на дальнейшее развитие конструктивного сотрудничества", - добавил он.

Андрейченко также подчеркнул, что в рамках председательства Белоруссии в СНГ особое внимание депутаты уделяют дальнейшей координации усилий с союзниками на таких площадках, как ЕАЭС, ОДКБ и ШОС.

"Но в свете последних международных событий особую значимость для нас приобретает обеспечение безопасности в регионе ОДКБ. Афганский кризис затронул практически всех, - сказал он. - Создав острую гуманитарную проблему для граждан Афганистана, Соединенные Штаты и их союзники пытаются переложить ответственность за ее последствия на третьи государства, в том числе и на Беларусь. Разумеется, в сложившейся ситуации мы не можем сидеть сложа руки".

По словам Андрейченко, парламентариям надо активнее вовлекать в обсуждение белорусских инициатив партнеров из стран Юго-Восточной Азии, Ближнего Востока, Африки и Латинской Америки. "Здесь сосредоточено большинство населения планеты, огромные рынки для сбыта белорусской продукции и технологий. К тому же народы этих стран разделяют наше представление о ценности мира", - отметил спикер.