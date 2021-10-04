В Иордании заявили, что раскрытие адресов особняков короля несет угрозу его безопасности

БЕЙРУТ, 4 октября. /ТАСС/. Раскрытие адресов объектов недвижимости, принадлежащих королю Иордании Абдалле II, несет угрозу его безопасности и членов монаршей семьи. Об этом говорится в распространенном в понедельник заявлении канцелярии монарха в ответ на сведения, приведенные в ряде СМИ по итогам журналистских расследований об офшорных счетах мировых политиков под названием "Досье Пандоры".

"Раскрытие адресов апартаментов и домов, принадлежащих королю Абдалле II, несет угрозу Его Величеству и членам королевской семьи", - указывается в заявлении. Королевская канцелярия предупреждает, что "сохраняет за собой право привлечь к судебной ответственности тех, кто опубликовал порочащие короля сведения".

В документе подчеркивается, что Абдалла II не использовал казенных денег на приобретение недвижимости за рубежом. "Представленная в ряде изданий информация об объектах недвижимости, приобретенных королем Абдаллой II, не является точной и преднамеренно искажена с целью оклеветать Его Величество за занимаемые им позиции на региональной и международной арене", - подчеркивается в документе. В нем отмечается, что "вся недвижимость за рубежом была куплена на законных основаниях, а информация о ней держалась в секрете в интересах обеспечения безопасности".

По информации газеты "Орьян-жур", иорданский монарх создал около 30 офшорных компаний, через которые приобрел 14 элитных объектов недвижимости в Соединенных Штатах и Великобритании на сумму более $106 миллионов. Издание ссылается на опубликованные 3 октября Международным консорциумом журналистских расследований (ICIJ) данные об офшорных счетах ряда мировых политиков и знаменитостей под названием "Досье Пандоры".

В свою очередь британская телерадиовещательная корпорация Би-би-си со ссылкой на расследование утверждает, что король Абдалла II купил с 2012 по 2014 год четыре квартиры в Джорджтауне, исторической части американской столицы, заплатив за них в общей сложности $13,8 млн. Иорданскому монарху с 2014 года принадлежит также вилла с семью спальнями в Малибу в Калифорнии за $33,5 млн.

В приведенных Би-би-си выдержках из документов сообщается, что Абдалла II, в частности, приобрел с 2003 по 2011 год восемь объектов недвижимости в Лондоне и окрестностях британской столицы, в том числе шесть домов в фешенебельных районах Кенсингтон и Белгравия и еще два дома в графстве Суррей.